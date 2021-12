Neymar sofre 'pequena lesão' na coxa, mas não tem prazo para voltar

Eleito nesta terça-feira como 'jogador do mês' de novembro no Campeonato Espanhol, Neymar não tem motivos para comemorar. O brasileiro sofreu uma "pequena lesão" no músculo adutor da perna esquerda, deixou mais cedo o treino do Barcelona na BayArena, em Leverkusen, e não tem previsão para voltar aos gramados.

"Durante o treinamento desta tarde, o jogador Neymar sofreu uma pequena lesão muscular no adutor da perna esquerda. A evolução da lesão vai definir a disponibilidade dele para as próximas partidas", explicou o Barcelona em breve nota em seu site oficial.

De acordo com o site do diário esportivo espanhol Marca, Neymar não entrará em campo na quarta-feira, 9, contra o Bayer Leverkusen, na Alemanha, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Já o Mundo Deportivo, jornal de Barcelona, coloca como manchete principal em seu site que Neymar é dúvida para o Mundial de Clubes. O Barça joga sábado, no Camp Nou, contra o Deportivo La Coruña, pelo Espanhol, e depois viajar ao Japão. Na quinta-feira da semana que vem, joga a semifinal do Mundial contra América do México ou Guangzhou Evergrande, da China. Se avançar, faz a final no domingo seguinte.

Neymar vem em grande fase e é um dos três finalistas da Bola de Ouro da Fifa, junto com Cristiano Ronaldo e Messi. Ele disputou o Mundial de Clubes de 2011, pelo Santos, quando o time paulista levou 4 a 0 do Barcelona na final. Em meados de 2013, acertou com o time espanhol.

adblock ativo