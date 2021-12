Neymar sofre estiramento a uma semana do duelo PSG-Liverpool

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira que Neymar sofreu "estiramento nos adutores direitos", enquanto Kylian Mbappé teve uma "contusão no ombro direito", a uma semana do duelo contra o Liverpool na Liga dos Campeões.

"Se observará um período de 48 horas de atenção para avaliar a evolução clínica", acrescentou o clube da capital francesa, sem precisar se ambos estarão disponíveis para o confronto contra os Reds no Parque dos Príncipes.

Neymar foi substituído com oito minutos de jogo no amistoso entre Brasil e Camarões, na terça-feira, depois de sentir uma lesão após uma tentativa de chute ao gol camaronês.

No mesmo dia, o francês Mbappé caiu mal sobre o ombro direito em partida amistosa contra o Uruguai, sendo substituído com meia hora de jogo.

O PSG enfrenta o Toulouse no sábado, pela 14ª rodada da Ligue 1, no último confronto antes do duelo contra o time inglês.

