Neymar sente dores nas costas e vira dúvida para estreia contra a Bolívia

As Eliminatórias nem sequer começaram e o técnico Tite já ganhou uma dor de cabeça. Durante o treino desta quarta-feira, 7, na Granja Comary, o atacante Neymar sentiu dores nas costas e precisou deixar as atividades. O substituto do camisa 10 no trabalho tática da preparação foi o meia Everton Ribeiro, do Flamengo.

"O Neymar sentiu uma dor na região lombar durante o aquecimento. Sem nenhuma história de trauma, ele foi retirado do treino, foi avaliado, já iniciou o tratamento na fisioterapia. Nós viajamos hoje para São Paulo, ele segue em tratamento, já foi medicado, mas essas próximas 24 horas serão muito importantes para ver como ele irá se recuperar", informou Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira.

Além do camisa 10, o volante Bruno Guimarães também não participou da atividade onde Tite escalou a provável equipe titular. No entanto, a ausência se deu por uma opção do técnico em escalar Douglas Luiz no meio-campo.

A equipe testada foi a seguinte: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro e Douglas Luiz; Éverton, Philippe Coutinho e Everton Ribeiro; Roberto Firmino.

A delegação viaja nesta noite para São Paulo e tem uma nova atividade amanhã à tarde, na Neo Química Arena. O estádio será palco da partida de estreia da Seleção, contra a Bolívia, na sexta-feira, 9, às 21h30, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

