Neymar se torna "persona non grata" em João Pessoa

A Câmara de Vereadores de João Pessoa (Paraíba) aprovou nesta quarta-feira, 24, por unanimidade, o título de "persona non grata" para o atacante do Santos Neymar. Além disso, os deputados de Campina Grande, segunda cidade mais populosa do estado, concederam “voto de repúdio” ao jogador.

"Persona non grata", do latim, significa "não é bem-vindo". O título é simbólico, mas impede que qualquer instituição do poder público da capital paraibana conceda homenagens ao jogador.

Entenda o caso - A polêmica começou após Lúcio Bala, meia-atacante do Flamengo-PI, afirmar que Neymar se referiu a ele e seus colegas de clube como "paraíbas" em tom ofensivo e jocoso. O caso teria acontecido no jogo em que o Santos venceu o Flamengo do Piauí por 2 a 0, no último dia 17, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

O jogador do Santos e da Seleção Brasileira negou o fato. Ele comentou em entrevistas que nunca ofendeu ninguém em tom preconceituoso, que tem um irmão nordestino e ainda acusa Lúcio Bala de estar mentindo.

