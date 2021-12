Neymar se reapresenta ao Barça e passa por exames

Depois de três semanas de férias, Neymar se reapresentou nesta terça-feira ao Barcelona. O jogador não treinou ao lado dos companheiros, já que ainda se recupera da fratura de uma vértebra ocorrida na Copa do Mundo. Ele fez um trabalho específico com a comissão técnica, mas antes foi submetidos a exames médicos que apontaram um resultado "satisfatório".

"O jogador da primeira equipe de futebol Neymar Jr. foi submetido a um controle de avaliação da fratura da vértebra L3 esquerda com resultados satisfatórios. O jogador fará trabalho de recuperação específico. A evolução da lesão marcará a disponibilidade para a volta aos treinamentos", explicou o Barcelona em nota.

Neymar ainda se recupera da fratura sofrida nas quartas de final da Copa do Mundo, quando recebeu uma entrada dura do lateral Zuñiga na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre a Colômbia, no dia 4 de julho. Na época, a previsão era de que o jogador ficasse de quatro a seis semanas afastado.

As seis semanas previstas serão completadas no próximo dia 15, três dias antes do duelo contra o León pelo Troféu Joan Gamper. Por isso, a expectativa é de que o brasileiro participe de alguns minutos desta partida. Neymar, no entanto, está descartado para o confronto diante do HJK, em amistoso que será disputado neste sábado, em Helsinque.

Messi se reapresenta

Além de Neymar, o Barcelona teve nesta terça-feira a volta de outros importantes jogadores, sendo o principal deles Lionel Messi. O atacante teve o período de folga estendido pela direção por ter chegado à decisão da Copa do Mundo, na qual a Argentina caiu diante da Alemanha.

Messi teve nesta terça a companhia de seu compatriota Mascherano, que também se reapresentou mais tarde por ter chegado à final da Copa. Outro que voltou a trabalhar foi o lateral brasileiro Daniel Alves. De acordo com a imprensa europeia, no entanto, estes devem ser seus últimos dias no Barcelona, já que a intenção do clube seria negociá-lo.

