Neymar se defende das acusações de estupro e expõe conversas íntimas

Acusado de estupro na tarde do último sábado, 1, o jogador Neymar precisou vir a público em suas redes sociais explicar e negar o ocorrido. O posicionamento do astro do Paris-Saint Germain foi feito através de um vídeo postado no IGTV, do Instagram.

"Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra forte, mas é o que está acontecendo no momento. Fui pego de surpresa e foi muito ruim; triste escutar isso. Quem me conhece sabe do meu caráter e índole. Sabe que jamais faria uma coisa desse tipo", defendeu Neymar.

Ao final da gravação, o atleta ainda fez questão de mostrar as conversas com a jovem de 26 anos, que teve sua identidade preservada.

"Estou aqui, abertamente, falando a vocês que estou muito chateado. Mas tenho que provar algo que seja sincero e que seja verdade. Eu sou muito assim, sou muito eu, sou muito a verdade. Se for para expor as coisas que acontecem no nosso dia a dia, eu vou expor. Acho que agora é o momento exato para todo mundo ficar sabendo o que aconteceu", explicou.

Em nota, a assessoria de imprensa de Neymar sustentou a versão dada na noite de sábado pelo pai do atleta, que deu entrevista à TV Bandeirantes para explicar o ocorrido com o filho e atacar a suposta vítima.

"A suposta vitima, inclusive, registrou Boletim de Ocorrência, amplamente divulgado na imprensa. Apesar de ter ficado surpreso com a notícia, os fatos já eram de conhecimento do atleta e do seu estafe, tendo em vista que há poucos dias foi vítima de tentativa de extorsão, praticada por um advogado da cidade de São Paulo, que, segundo a sua versão, representava os interesses da suposta vitima", afirmou a empresa que gerencia o craque.

