Neymar revela 'emoção' por 1º gol em clássico com Real

A estrela de Neymar brilhou mais uma vez neste sábado, 26, e pela primeira vez diante do Real Madrid. Em sua estreia no grande clássico pelo Barcelona, o atacante brasileiro deixou sua marca no primeiro tempo e abriu caminho para a vitória por 2 a 1, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

Após o jogo, Neymar não escondia a felicidade pelo gol e se disse emocionado pelo momento. "Foi muito emocionante marcar em uma partida em que todos os jogadores querem jogar. É como um sonho virando realidade. Estou muito feliz por um gol tão especial, mas sobretudo pelos três pontos que conseguimos", declarou.

Além do gol, Neymar foi o destaque da partida por suas arrancadas e chances criadas, que levaram à loucura a defesa do Real. Também foi dele a assistência para o segundo gol, de Alexis Sánchez, que marcou com um lindo toque de cobertura sobre Diego López. "Fiquei sem palavras, foi um golaço", comentou o atacante brasileiro.

A atuação de Neymar também foi elogiada pelo técnico Gerardo Martino, que, no entanto, ponderou. "O decorrer deste jogo e o gol que ele marcou acabaram ampliando o nível de seu desempenho. Mas eu acho que ele teve melhores jogos do que o de hoje (sábado)", disse o treinador.

