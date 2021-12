Neymar resolve desabafar e defende o pai de críticas

Neymar resolveu falar. Neste domingo, através de sua conta no Instagram, o atacante do Barcelona até "desobedeceu" seu pai, Neymar da Silva Santos, e fez suas primeiras declarações sobre a polêmica de sua transferência para o clube catalão no meio do ano passado. Na rede social, o jogador postou uma foto ao lado de seu pai, que também é seu agente, e o defendeu.

Ainda se recuperando de uma lesão que sofreu no tornozelo direito no último dia 16, Neymar é o personagem principal de uma polêmica que gerou uma crise institucional no seu atual clube - há cerca de 10 dias, Sandro Rosell deixou a presidência por causa dos valores da transferência do brasileiro do Santos para o Barcelona.

Através do Instagram, o atacante defendeu o seu pai, dizendo que nada de errado foi feito e que com o tempo todos vão perceber isso. Neymar ainda pediu a companhia do pai em um momento importante de sua carreira.

Ao longo dos anos, com o crescimento do futebol de Neymar, sempre ficou muito clara a relação bastante próxima entre o atleta e seu pai, responsável por cuidar da carreira de seu filho, considerado desde muito cedo uma das grandes promessas do futebol mundial. E quando Neymar - o pai - está sendo acusado de ter ficado com uma comissão de cerca de R$ 40 milhões de reais na transferência do filho do Santos para o Barcelona, Neymar - o filho - saiu em defesa, rechaçou as críticas a que eles estão recebendo e disse confiar plenamente na capacidade de seu pai.

Confira o depoimento na íntegra:

"Tava quieto até agora !! Mas não dá mais pra ficar escutando esse monte de coisas sobre a minha transferência... liguei pro meu pai dizendo que ia me manifestar e ele me disse pra ficar quieto e me preocupar apenas com a minha recuperação, deixar esse assunto com ele. Mas ele vai me entender. Pedi ajuda pras pessoas que trabalham comigo pra escrever. Desculpa por te desobedecer pela primeira vez pai, mas vou falar !! Queria te agradecer pela forma que você conduziu minha carreira, pelas empresas que criou em torno do meu trabalho e pela forma que você cuidou da nossa família. Se joguei no nosso time do coração (Santos FC) e hoje jogo no meu time dos sonhos (FC Barcelona) devo isso a você. Sei que muita gente está falando um monte de besteiras a nosso respeito, duvidando até do nosso caráter... Também descobri que temos um monte de falsos amiigos... Pai, quando o Thiago Silva falou que morreria por mim em campo pensei o mesmo em relação a ele... mas por você não só morreria como daria a vida do meu único filho por vc!! Por isso te peço... volta pra Espanha, tô com saudades !! Mais alguns dias tô voltando a jogar e preciso de você aqui... é questão de tempo pra perceberem que você não fez nada de errado... só foi meu pai na plenitude !! Te amo e tamos juntos !!!! Eh TOIS"

