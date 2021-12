Neymar rebate 'amigo' Daniel Alves e se diz feliz no Santos

Depois de amargar uma nova atuação ruim pelo Santos, no empate por 0 a 0 com o Corinthians, no clássico deste domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista, Neymar voltou a ser questionado sobre a sua atual situação no clube, assim como sobre o seu futuro no futebol. O atacante comentou o fato de o lateral Daniel Alves ter insinuado, na semana passada, que ele já teria um acordo firmado com o Barcelona para deixar a equipe brasileira no meio deste ano, após o término desta temporada europeia. O craque negou, porém, que este negócio esteja com o clube espanhol em curso, assim como chegou até a ironizar ao falar do maior astro do futebol mundial na atualidade.

"O Daniel Alves é um grande amigo, mas se eu disser que o Messi vem para o Santos vocês acreditam? Agradeço o que o Daniel fala, mas estou feliz aqui", afirmou Neymar, negando a veracidade da notícia veiculada pelo jornal espanhol Mundo Deportivo, que na reportagem com Daniel Alves disse que o Barcelona chegou a antecipar o pagamento de 10 milhões de euros para assegurar a futura contratação do brasileiro.

Ao falar sobre a possibilidade de sair do Santos no meio deste ano, antes do término do seu contrato, que vai até 2014, Neymar ressaltou que dependerá de sua vontade a sua permanência ou não no clube. "Isso (saída para a Europa para a temporada 2013/2014) é coisa de quem não sabe da minha vida. Se eu sentir que é hora de sair, eu saio. É coisa minha, que eu vou decidir, e mais ninguém. Mas estou bem e feliz no Santos", assegurou o astro.

Já ao falar sobre a sua apagada atuação diante do Corinthians, Neymar encarou a situação com normalidade, tendo em vista a qualidade do adversário. Ele reconheceu, entretanto, que os dois times tiveram desempenhos fracos em campo. "O jogo pode ter sido ruim para quem assistiu, mas são duas grandes equipes, com dois bons elencos e as defesas se destacaram", enfatizou.

