Neymar publica foto com Ferrari: "fruto do meu trabalho"

O craque Neymar utilizou as redes sociais nesta quinta-feira, 1º, para mostrar aos seguidores a sua nova aquisição. Em sua conta no Instagram, ele publicou uma foto em que aparece com uma Ferrari 458 Spider, avaliada em R$ 1,9 milhão.

Na imagem, ele aparece sentado na parte de cima do veículo. "Obrigado, Deus, por me dar saúde e com o fruto do meu trabalho poder realizar mais um sonho de criança", escreveu na legenda.

Apesar da foto "ostentação", nem tudo são flores na vida do atacante do Barcelona. Informações divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo nesta quarta, 30, dão conta que a Receita Federal apreendeu um POrsche do jogador em julho do ano passado, por supostas irregularidades na compra.

Além disto, o desembargador Carlos Muta, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região, determinou na última semana o bloqueio de R$ 288 milhões de Neymar, sopb acusado de sonegar impostos entre 2011 e 2013.

Nova aquisição do jogador está avaliada em R$ 1,9 milhão (Foto: Reprodução | Instagram)

adblock ativo