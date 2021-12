Neymar prevê que deve receber liberação de médicos por volta de 17 de maio

O atacante Neymar disse nesta terça-feira,17, em evento em São Paulo, que deve ser liberado para voltar a treinar daqui a um mês, por volta do dia 17 de maio. O jogador da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain apresentou a estimativa envolvendo o período de fisioterapia e de tratamento até trabalhar com bola nesta terça-feira. Caso essa previsão se confirme, a liberação dele ocorreria exatamente um mês antes da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, contra a Suíça, em Rostov.

"Não tenho uma previsão exata para voltar aos treinos, faço o último exame, se não me engano, dia 17 de maio. Estou liberado para jogar por aí. Depende da evolução, dos exames. Mas os médicos deram a data a aproximada de 17 de maio", afirmou Neymar, que participou de evento promovido por um dos seus patrocinadores, a companhia chinesa TCL na zona oeste da capital paulista. O jogador se tornou embaixador global da marca nesta terça-feira e foi ao compromisso com muletas e uma bota ortopédica.

O retorno de Neymar seria a tempo de participar da última rodada do Campeonato Francês. "Fiz exame na última semana e está tudo perfeito, tudo evoluindo bem", disse o atacante do PSG.

Em recuperação de uma cirurgia para tratar a fratura no quinto metatarso do pé direito, Neymar tem feito o tratamento no Brasil. O jogador do PSG sofreu a lesão no fim de fevereiro, durante jogo com o Olympique de Marselha, foi submetido a uma operação em 3 de março, em Belo Horizonte, e desde então se recupera com o auxílio do seu estafe particular em Mangaratiba (RJ), onde tem casa.

Durante o evento, ele explicou que mesmo com uma agenda movimentada de eventos sociais e jogos de pôquer nesse período longe do futebol, tem sido disciplinado no tratamento. "Faço de tudo um pouco, mas de tudo com gelo. Só não estou com gelo agora porque não dá. Faço tudo o que gosto, namoro, mas tem o momento da 'fisio'. Então, ela (a namorada) tem que esperar. Jogo meu pôquer fazendo tratamento, vou para o computador, videogame, fazendo tratamento também", explicou.

O atacante comentou viver um período difícil na carreira, mas afirmou estar confiante que estará em boa forma física para o Mundial da Rússia. "Pretendo chegar melhor do que eu estava. Claro que existem certas dúvidas, às vezes eu sinto também. É normal para um cara que acabou se machucando. Foi a primeira cirurgia da carreira, nunca passei por isso. Para mim está sendo muito difícil ficar sem jogar, fora do ambiente de trabalho", comentou.

Neymar afirmou que enfrenta grande ansiedade nesse período prévio à Copa. Restam somente dois meses para a estreia do Brasil na competição. "Vou me esforçar ao máximo, quero me dedicar ao máximo. É um sonho que está chegando, uma Copa do Mundo. Esperei quatro anos por essa oportunidade, e está perto", disse.

