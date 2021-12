Neymar posta vídeo contra racismo após ofensa a Daniel Alves

Depois do episódio de racismo envolvendo o companheiro de time, o jogador Neymar postou em sua página no Facebook um vídeo com a hashtag #somostodosmacacos.

No vídeo, o jogador fala sobre o racismo no futebol e comenta que a ofensa só "pega" quando o ofendido se irrita. "a melhor maneira de quebrar o preconceito é tirar seu peso".

Neymar também postou uma foto em que aparece com uma banana descascada e o filho Luca, no colo, segurando uma banana de pelúcia.







adblock ativo