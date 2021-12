Neymar posta foto do tornozelo inchado e passará por reavaliação

Após ser cortado da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, Neymar postou em seu perfil nas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, 6, uma foto do seu tornozelo inchado. O camisa 10 se lesionou com menos de 25 minutos do primeiro tempo da partida realizada na quarta, 5, diante do Qatar.

Na publicação, Neymar escreveu: “Depois da tempestade vem a calmaria”. Muitas pessoas atribuíram a frase escrita pelo jogador com o momento turbulento que o mesmo vem atravessando em sua carreira, com a acusação de estupro.

Antes de toda essa polêmica, o craque já vinha enfrentando problemas por ter agredido um torcedor após um jogo do Paris Saint-Germain (PSG), no final de abril.

O clube francês chegou emitir um comunicado informando sobre a lesão de Neymar e o processo de reavaliação que o jogador passará.

“Neymar Jr. sofreu uma forte entorse do ligamento lateral externo do tornozelo direito em Brasília durante uma partida amistosa visando a Copa América. O atacante brasileiro do Paris Saint-Germain será reavaliado pelo departamento médico do clube dentro das próximas 72 horas para definir o processo de reabilitação e o tempo de recuperação para o jogador”, diz a nota.

