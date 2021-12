Neymar pode ser vizinho de Messi em Barcelona

O atacante Neymar ainda não escolheu o local onde vai morar em Barcelona. E sua nova morada pode ser bem perto do seu principal companheiro na equipe catalã, o argentino Lionel Messi.

Segundo reportagem do jornal espanhol Mundo Deportivo, o pai de Neymar está na Espanha, acompanhado do empresário André Cury, para resolver questões sobre chegada de Neymar a Barcelona, entre elas, o local onde o jogador e sua família vão morar.

Pelas informações apuradas pelo Mundo Deportivo, a preferência é pelo bairro Pedrables, onde Messi e Xavi moram. Outros jogadores que também moram nas redondezas deste bairro são os zagueiros Puyol e Piqué.

Neymar pai tem até o próximo dia 25 de julho, dia que Neymar desembarca em Barcelona, para resolver a situação. A apresentação do atacante brasileiro para a pré-temporada no clube catalão está marcada para o dia 29 do mesmo mês.

