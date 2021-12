Neymar pode ser convocado a depor sobre transferência para o Barcelona

O atacante brasileiro Neymar, do Barcelona, será convocado para depor como testemunha no caso sobre uma suposta fraude em sua própria transferência do Santos para o Barcelona. A informação é da rádio espanhola Cadena Ser. O processo de fraude fiscal é movido contra Sandro Rosell, ex-presidente do clube da Catalunha, e contra o atual, Josep Maria Bartomeu.

De acordo com a emissora de rádio, Neymar será interrogado por ter seu nome assinado em 9 dos 13 documentos com o Barcelona. A contratação do atacante brasileiro é investigada e o Ministério Público espanhol estima que, caso a fraude seja comprovada, mais de 13 milhões de euros (R$ 45,4 milhões) teriam sido desviados de impostos sonegados.

Sandro Rossel afirmou que a transação girara em torno de 57 milhões de euros (R$ 195 milhões), mas o valor total da transferência teria sido de 82 milhões de euros (R$ 281,4 milhões).

