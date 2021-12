Neymar pode declarar como testemunha em processo de fraude

O atacante brasileiro Neymar, do Barcelona, pode ser levado a prestar depoimento como testemunha, ao lado de outras sete pessoas, no julgamento por uma possível fraude fiscal em sua contratação pelo clube catalão, informou a rádio espanhola Cadena Ser.

Segundo fontes judiciais citadas pela emissora, "a promotoria vai propor o depoimento como prova para o procedimento penal no qual são acusados de fraude fiscal o presidente do clube, Josep María Bartomeu, o próprio Barça e o ex-presidente Sandro Rosell, que também é acusado de administração desleal".

Segundo as mesmas fontes, a Audiência Nacional de Madri aceitará o pedido. O comparecimento do jogador ante os juízes é justificado pelo fato de Neymar ter assinado nove dos 13 contratos que estão sob investigação, afirma a Cadena Ser.

O atual presidente do Barça, Bartomeu, e seu antecessor Rosell supostamente ocultaram o custo real da contratação do brasileiro de 23 anos, que assinou contrato com o clube catalão em junho de 2013.

O julgamento aconteceria no segundo semestre, segundo a emissora de rádio, e não duraria mais de uma semana.

A promotoria, que na Espanha apresenta pedidos de pena antes do início do julgamento, solicitou em 23 de março uma pena de dois anos e três meses de prisão para Bartomeu. Sandro Rosell é objeto de um pedido de sete anos e meio de prisão. Também foi apresentado um pedido de pagamento de multa de 22,2 milhões de euros (24,1 milhões de dólares) para o clube.

O magistrado que coordena a investigação considera que o custo real da transferência foi de 83,3 milhões de euros (90 milhões de dólares) no mínimo. Com o objetivo de ocultar o valor total, o pagamento foi dividido em vários contratos, segundo a justiça.

Oficialmente, o Barça afirma que a contratação custou 57 milhões de euros.

O brasileiro assinou contrato de cinco temporadas com o Barcelona em maio de 2013, apesar do Barça ter o plano inicial de incorporar Neymar ao elenco em 2014, quando o jogador ficaria livre. O atacante já havia assinado um acordo em 2011.

