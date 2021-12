Neymar passa por cirurgia para retirada de amídalas

O atacante Neymar passou sexta-feira por uma cirurgia para retirada das amídalas, na Clínica São Vicente, no Rio. Segundo o médico Augusto César Lima, o procedimento foi um "sucesso" e o jogador "passa bem". O jovem astro ficará internado até a manhã deste sábado, quando deve ter alta, e precisará de cerca de 10 dias de recuperação.

Após comandar a seleção brasileira na conquista do título da Copa das Confederações, Neymar revelou no último domingo, ao final do jogo contra a Espanha, que iria fazer a cirurgia. Não deu muitos detalhes, mas explicou que vinha sofrendo com problemas na garganta. Além da retirada das amídalas, o atacante aproveitou para corrigir o desvio do septo nasal.

Segundo o médico responsável pelo caso, os objetivos da cirurgia realizada nesta sexta-feira são "melhorar a performance respiratória, evitar possibilidade de infecções orogaríngeas, impedir lesões musculares e articulares". Mas, de acordo com a imprensa espanhola, o procedimento também ajudaria Neymar a ganhar peso e força física no Barcelona.

O clube espanhol, que fechou a contratação do atacante brasileiro de 21 anos um pouco antes da Copa das Confederações, divulgou um comunicado oficial para comentar a cirurgia. O Barcelona fala de "amidalite" e revela que o lateral-esquerdo Jordi Alba, da seleção espanhola, também fez a mesma operação nesta sexta-feira, numa clínica na Espanha.

adblock ativo