Neymar passa bem após cirurgia e será reavaliado em seis semanas

Após ser operado neste sábado em Belo Horizonte, o atacante Neymar passará por uma avaliação de sua condição física em seis semanas. Foi o que revelou o Paris Saint-Germain e a CBF em comunicado oficial divulgado horas após a realização de cirurgia devido a uma fratura no quinto metatarso do pé direito. "Um balanço será realizado em torno de seis semanas a fim de precisar a data possível de retorno das atividades de treinamento", anunciaram.

De acordo com o comunicado, a cirurgia no hospital Mater Dei foi um êxito. "Neymar Jr. foi operado neste sábado (3) no Hospital Mater Dei de Belo Horizonte. A intervenção foi conduzida pelo médico Rodrigo Lasmar e decorreu perfeitamente", afirma a nota oficial.

O comunicado também explicou como foi a cirurgia, liderada pelo médico Rodrigo Lasmar, da seleção brasileira. "Ela consistiu na colocação de um parafuso associado a um enxerto ósseo colocado ao nível da lesão do quinto metatarso direito", acrescenta.

Neymar deve receber alta hospitalar neste domingo. Depois, iniciará o processo de recuperação sob supervisão do Paris Saint-Germain. "A reabilitação pós-operatório começará imediatamente com acompanhamento do fisioterapeuta do PSG".

Neymar se lesionou no último domingo, durante a vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha. A previsão feita por Lasmar, antes da operação, era de que ele ficaria até três semanas sem jogar. Mas, segundo o comunicado oficial, a condição física do atacante e o estágio da recuperação ficarão mais claros em seis semanas.

