Neymar participa de treino e pode enfrentar City

Neymar participou parcialmente do treino desta segunda-feira, 10, no Barcelona, o que aumenta suas chances de estar em campo na próxima semana, no confronto com o Manchester City, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O Barça divulgou que o atacante brasileiro esteve na atividade de recuperação dos jogadores que atuaram na vitória de neste domingo sobre o Sevilla, por 4 a 1, que fez o clube recuperar a liderança do Campeonato Espanhol.

Neymar se contundiu no dia 16 de janeiro, em um jogo contra o Getafe, pela Copa do Rei da Espanha. O atacante sofreu uma torção no tornozelo direito, e a previsão de retorno era de três a quatro semanas.

O Barcelona visitará o City no dia 18, na abertura das oitavas de final. Antes disso, os comandados de Gerardo Martino encararão Real Sociedad, pelas semifinais da Copa do Rei, e Rayo Vallecano, pelo Espanhol.

adblock ativo