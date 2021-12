Neymar mira na Bola de Ouro, mas não tem pressa

Aproveitando a boa fase no Barcelona e na Seleção Brasileira, Neymar disse que ganhar a Bola de Ouro é uma meta. Contudo, o atleta deixou claro que isso não é uma obsessão.

"As ambições pessoais não são as razões que me fazem estar no futebol. Jogo por prazer. Gosto de ajudar meus companheiros e minha equipe. Se tudo vai bem, os prêmios individuais chegam", disse o craque para o jornal russo Sport Express.

Além de suas ambições, ele também foi questionado pelo jornal sobre seu relacionamento com Messi e Suárez no Barcelona.

"As relações são importantes fora de campo, somos amigos. No campo de jogo, nos completamos. Messi e eu jogamos pelos lados do campo, Suárez mais centralizado. Messi é um jogador que admiro desde que cheguei ao Barcelona. Me ajudou desde o momento que cheguei. Sempre admirei sua determinação e atitude", concluiu Neymar, deixando claro que tem uma boa convivência com os companheiros de ataque.

adblock ativo