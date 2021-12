Neymar, Mbappé e Icardi dão vitória de virada ao PSG sobre o Montpellier

Dominado até o intervalo, o PSG venceu de virada por 3 a 1 o Montpellier , aproveitando a expulsão de um jogador rival para marcar três gols em sete minutos com Neymar, Mbappé e Icardi , neste sábado, 7, pela 17ª rodada do Campeonato Francês.

O líder da Ligue 1, que abriu oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Olympique de Marselha, soube se livrar de uma situação complicada em campo, após Kimpembé e Gueye serem substituídos lesionados e Leandro Paredes marcar um gol contra a favor do Montpellier.

A partida começou a mudar aos 27 minutos do segundo tempo, quando Pedro Mendes foi expulso com um segundo cartão amarelo após entrada dura em Neymar, responsável pela maioria das melhores ações do PSG.

Logo em seguida, o craque brasileiro empatou a partida em bela cobrança de falta e deu uma assistência para Mbappé virar o placar.

Icardi, último membro do tridente ofensivo parisiense, apareceu para selar a vitória do atual campeão francês, após passe do jovem craque francês.

