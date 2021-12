Neymar, Marcelo e Coutinho são finalistas à Bola de Ouro de revista francesa

Os brasileiros Neymar, do Paris Saint-Germain, Marcelo, do Real Madrid, e Philippe Coutinho, do Liverpool, foram confirmados nesta segunda-feira, 9, como integrantes de uma lista de 30 finalistas ao prêmio Bola de Ouro, tradicional honraria concedida pela revista France Football, que elege anualmente o melhor jogador do mundo.

O trio da seleção brasileira faz parte de uma lista inicial de 15 nomes divulgados pela prestigiosa publicação, que vai anunciar aos poucos, ao longo desta manhã (no horário de Brasília), todos os outros finalistas que completarão esse grupo de 30 indicados ao prêmio de sua edição de 2017.

Em uma forma de valorizar a sua grande premiação ao longo do dia, a France Football revelou inicialmente cinco nomes como candidatos, sendo que o primeiro deles foi o de Neymar, que ganhou muita notoriedade na capital francesa depois de ter trocado recentemente o Barcelona pelo PSG naquela que se tornou a mais cara transferência da história do futebol mundial.

Ao lado de Neymar nesta primeira lista foram confirmados como finalistas o croata Modric, do Real Madrid, o argentino Dybala, da Juventus, o francês Kanté, do Chelsea, além do brasileiro Marcelo. Em seguida, a revista francesa revelou como outros cinco indicados os nomes de Philippe Coutinho, do uruguaio Luis Suárez (Barcelona), do espanhol Sergio Ramos (Real Madrid), do belga Mertens (Napoli) e do goleiro esloveno Oblak (Atlético de Madrid).

Um pouco mais tarde, a publicação também anunciou que o belga De Bruyne (Manchester City), o polonês Lewandowski (Bayern de Munique), o espanhol De Gea (Manchester United), o inglês Harry Kane (Tottenham) e o bósnio Edin Dzeko (Roma) estão entre os 30 finalistas ao prêmio, cujo grande vencedor será eleito por meio de votos de jornalistas que trabalham para a publicação ao redor do mundo.

Mais 15 nomes serão divulgados ao longo desta manhã e um dos principais deles, naturalmente, será o do português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, que é o atual vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo de 2016, concedido pela Fifa, entidade que unificou a sua premiação com a da tradicional publicação francesa entre 2010 e 2015, antes do fim da parceria com a France Football a partir do ano passado. Antes disso, em 2008, o astro português faturou a honraria concedida pela publicação francesa, antes de também ganhar a mesma em 2013 e 2014.

Vencedor e destaque da campanha do título da Liga dos Campeões 2016/2017 com o Real Madrid, Cristiano Ronaldo é considerado o grande favorito a vencer esta próxima edição da premiação. O argentino Lionel Messi, que também deverá ser confirmado entre os outros 15 finalistas que serão anunciados nas próximas horas, levou a honraria de melhor do mundo em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.

Ou seja, no período de parceria entre a revista e a Fifa, de 2010 a 2015, apenas o português e astro argentino do Barcelona faturaram a premiação. A France Football criou este prêmio, chamado de Bola de Ouro, em 1956, e até hoje o mesmo é considerado o mais tradicional do futebol mundial.

