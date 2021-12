Se no jogo de ida Lionel Messi concentrou todas as atenções, desta vez o Barcelona contou com o brilho de todo o trio MSN para vencer novamente o Arsenal, nesta quarta-feira, 16. Com um gol de Messi, outro de Neymar e mais um Luis Suárez, o time espanhol bateu o rival inglês por 3 a 1, acumulando 5 a 1 no placar agregado, no Camp Nou sob chuva. O novo triunfo selou com folga a vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Felipe Rosa Mendes | Estadão Conteúdo Neymar marca, Suárez faz golaço e Barça avança com nova vitória sobre Arsenal

Como aconteceu no jogo de ida, os dois times buscaram o ataque desde o início nesta quarta. O Arsenal arriscou mais, em razão da derrota por 2 a 0 sofrida em casa. Pressionado, partiu para a área espanhola logo nos primeiros instantes, dando a entender que este seria o ritmo da partida.

Sem sucesso na primeira tentativa, levou perigo em finalização de longa distância de Özil, aos 9 minutos. A bola passou perto do gol de Ter Stegen e acendeu o alerta do lado catalão. Sete minutos depois, o Barcelona respondeu com longo lançamento de Neymar. Ele achou Messi quase na pequena área. Mas David Ospina, substituindo o machucado Petr Cech, fez a defesa.

Na sequência, o trio MSN voltou a funcionar, com a conhecida eficiência. Suárez encontrou Neymar livre na entrada da área. E o brasileiro só dominou e bateu na saída do goleiro do Arsenal: 1 a 0.

O gol reacendeu o ímpeto dos ingleses. E os minutos finais da etapa inicial foi de perigo constante ao gol espanhol. Na melhor oportunidade, Alexis Sanchez cabeceou sozinho dentro da área. A bola passou rente à trave direita de Ter Stegen, aos 39. Antes do intervalo, foram mais duas boas chances.

A esperança do Arsenal foi renovada no início do segundo tempo. Logo aos 5 minutos, Elneny recebeu na direita, livre, e bateu firme da entrada da área, num belo gol. O empate não assustou o Barcelona, mas o lançamento feito para Welbeck, aos 12, quase levou Mascherano ao desespero. O argentino se esticou para fazer o bloqueio, evitando o segundo gol do Arsenal.

Foi o grande momento do time inglês na partida. Um segundo gol colocaria fogo na partida. Mas Suárez tratou de acabar com qualquer chance dos rivais aos 20 minutos. Completando cruzamento da direita de Daniel Alves, o uruguaio acertou de canela belo voleio, que morreu no ângulo de Ospina, no segundo gol dos anfitriões.

Daí em diante o Arsenal perdeu fôlego, como aconteceu no jogo de ida. Afora uma bola no travessão, aos 21, e uma grande defesa de Ter Stegen nos minutos finais, o time inglês quase não ameaçou.

O Barcelona, por sua vez, ainda teve disposição para marcar o terceiro. Messi, herói do primeiro jogo, deixou sua marca aos 43 minutos do segundo tempo. Ao receber passe pela direita, dentro da área, segurou bem a marcação de Gabriel Paulista e bateu por cobertura, vencendo Ospina.

Agora o Barcelona e os demais sete times classificados aguardam pelo sorteio que vai definir os confrontos das quartas de final, na sexta-feira.

