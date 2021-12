Neymar marca, mas Santos perde do Corinthians na Vila

O Santos não passou em seu primeiro teste sem a presença do técnico Dorival Júnior à beira do gramado. Nesta quarta-feira, nem a boa atuação do atacante Neymar, escalado após a demissão do treinador, evitou a derrota, de virada, para o líder Corinthians, por 3 a 2, na Vila Belmiro, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O resultado manteve o Corinthians na liderança isolada, agora com 47 pontos, três a mais que o vice-líder Cruzeiro. O Santos, por sua vez, perdeu a chance de encostar nos líderes. Estacionou nos 35 pontos, na sétima colocação, mais distante da briga pelo título.



Protagonista da crise que culminou na demissão de Dorival Júnior, Neymar começou entre os titulares e não decepcionou a torcida. Participou da jogada que acabou gerando o primeiro gol, logo no primeiro minuto, e marcou o segundo do Santos. Mas não conseguiu evitar a derrota do time da casa, que foi comandado pelo interino Marcelo Martelotte.

