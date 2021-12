Neymar marca, mas PSG fica no empate em Campeonato Francês

Neymar marcou no empate em 1 a 1 do PSG diante da equipe do Nice, neste sábado, 4, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Francês, no Parque dos Príncipes, em Paris. Com o resultado, a equipe do sul da França vai a 52 pontos, ocupando a sétima colocação. Já o PSG segue liderando a competição de forma isolada, com 85 pontos.

O brasileiro, que chegou a marca de 14 gols na liga, estava sem marcar pela competição desde janeiro, antes de sofrer uma lesão que o tirou dos gramados por cerca de três meses. Nesta temporada, o atacante já balançou as redes por 22 vezes em 27 oportunidades.

