Neymar marca e Barça goleia, mas Messi se lesiona

O Barcelona deu mais um espetáculo no Campeonato Espanhol neste domingo, ao golear o Betis por 4 a 1, mesmo na casa do adversário, com direito a gol de Neymar, que marcou o primeiro. Ao fim do jogo, o sentimento de dever cumprido, no entanto, se misturava à frustração pela lesão de Lionel Messi, que precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo.

O resultado fez o Barcelona abrir três pontos na liderança da tabela, chegando a 37 contra 34 do Atlético de Madrid, que empatou com o Villarreal. Na terça-feira, a equipe volta a campo para pegar o Ajax, na Holanda, pela Liga dos Campeões. Já o Betis faz campanha muito ruim no Espanhol e é o lanterna, com apenas nove pontos.

Neste domingo, Messi precisou deixar o gramado logo aos 22 minutos, depois de sentir um problema na coxa esquerda. Vale lembrar que o argentino chegou a desfalcar o Barcelona por quase três semanas em outubro justamente por uma lesão muscular na coxa, só que na direita.

Sem seu principal astro, o Barcelona viu Neymar aparecer para liderar a equipe. Aos 35 minutos, Song encontrou Fabregas, que rolou para o meio para Neymar marcar. Apenas dois minutos depois, Pedro arrancou do meio de campo e, de frente para o goleiro, tocou no canto para marcar um lindo gol.

No segundo tempo foi a vez de Fabregas aparecer. Aos 18 minutos, o meia marcou depois de passe na medida de Montoya. Mais 16 minutos, e o jogador apareceu novamente para fazer seu segundo e transformar a vitória em goleada. Já nos acréscimos, Jorge Molina diminuiu, de pênalti.

