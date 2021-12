Neymar marca duas vezes e comanda goleada do PSG sobre o Angers

O brasileiro Neymar foi o destaque da goleada do Paris Saint-Germain, nesta sexta-feira, 2, em cima do Angers, pelo Campeonato Francês. O atacante marcou dois gols e deu uma assistência na vitória por 6 a 1 da equipe parisiense. o lateral Florenzi, os meias Draxler e Gueye e o atacante Mbappe também balançaram as redes.

Esses foram os dois primeiros gols do craque brasileiro na temporada 2020/2021. A última vez que ele havia marcado foi no dia 24 de julho, na vitória por 1 a 0 do PSG em cima do Saint-Étinne, que resultou no título da Copa da França.

Além de findar o jejum sem marcar, Neymar chegou aos 72 gols com a camisa do time francês, empatando com Raí como o brasileiro que mais marcou pelo clube. No entanto, o atual camisa 10 da Seleção Brasileira ultrapassa o compatriota por conta de ter menos partidas disputadas.

O atacante ainda alcançou o posto de décimo maior artilheiro da história do PSG e possui a segunda melhor média de gols (0,81) do top 10, atrás apenas do sueco Zlatan Ibrahimovic.

Com o resultado desta sexta, o PSG subiu para 12 pontos em seis partidas e termina, provisoriamente, na vice-liderança da liga nacional. Enquanto isso, o Angers é o oitavo, com nove pontos.

As duas equipes só voltam a campo depois das datas Fifa. O PSG visita o Nimes no dia 17 de outubro, pelo Campeonato Francês. O Angers recebe o Metz no mesmo dia.

