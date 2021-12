Neymar machuca tornozelo e deve desfalcar o Barcelona

As contusões voltaram a ser um problema para Neymar. O atacante brasileiro, que havia retornado aos treinos após se recuperar da lesão na coluna sofrida ainda durante a Copa do Mundo, machucou o tornozelo durante os treinamentos do Barcelona e virou dúvida para a equipe na estreia do Campeonato Espanhol, domingo, contra o Elche.

Grande destaque do Barcelona na vitória por 6 a 0 sobre o León, no amistoso da última segunda-feira, o atacante brasileiro era dado como certo para a primeira partida do clube na temporada, mas um problema às vésperas do jogo deve adiar o início de temporada para o camisa 11. Ele deixou o treino de quinta-feira sentindo muitas dores no tornozelo e foi examinado pelos médicos do clube, que detectaram uma entorse de grau um no local.

"Segundo informam os serviços médicos do Barcelona, a evolução da lesão vai definir sua disponibilidade para voltar aos treinos", informou o clube, em nota oficial.

A contusão não é novidade para Neymar, já que em janeiro deste ano ele sofreu algo parecido no tornozelo direito, mas com grau 2 e ficou cerca de um mês afastado dos gramados. Chegou a preocupar a torcida brasileira faltando poucos meses para o Mundial, no Brasil.

Apesar de sua ausência no duelo como Elche não está confirmada, já é certo que Neymar não participará da entrevista coletiva desta sexta-feira. O brasileiro deverá passar por novos exames e foi substituído por Xavi no compromisso do clube.

