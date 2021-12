Neymar leva caneta desconcertante em ação publicitária; veja

Uma ação publicitária de uma empresa de lubrificantes automotivos colocou Neymar frente a frente com o francês Séan Garnier, primeiro campeão mundial de freestyle, considerado o rei das embaixadinhas.

No vídeo, Garnier aparece brincando com a bola e driblando pessoas na rua, passando a bola por entre as pernas. Até que o atacante brasileiro surge tentando roubar a bola do francês e leva uma senhora "caneta" do astro, para delírio de quem presenciava a cena.

Sean Garnier começou a carreira no futebol, mas teve que abandoná-la por conta de uma série de lesões. De lá para cá, realiza apresentações de freestyle e é instrutor de futebol em Paris.

Confira a façanha realizada pelo atleta:

