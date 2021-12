Neymar lança documentários sobre sua vida

O jogador Neymar lança nesta quarta-feira, 02, em seu canal no Youtube a primeira temporada da série de episódios documentais sobre sua vida. Cada temporada terá seis vídeos de cinco minutos cada. A ideia é mostrar momentos cruciais da vida do atleta e a intimidade do jogador. Cada semana será divulgado um episódio. O material será produzido por Neymar Jr e pela Losbragas, empresa de Alice Braga e Felipe Braga.

A primeira temporada será intitulada "Dias em Santos" e foi filmada em 2012, um ano antes de Neymar ir para Barcelona. Neymar vai aparecer em momentos com a família, amigos mais próximos, viajando, jogando videogame e cumprindo compromissos profissionais. A próxima temporada vai mostrar o jogador já em Barcelona.



Confira trailer da série de documentários:

