Neymar joga 29 vezes em 2020 e recebe R$ 8,4 milhões pelo PSG

O ano de 2020 foi o que Neymar foi menos a campo em toda a sua carreira como jogador profissional de futebol devido à pandemia, suspensões, problemas musculares e lesões no tornozelo e na costela. De acordo com o UOL, somando os compromissos por Paris Saint-Germain e seleção brasileira, o atacante disputou ao longo dos últimos 12 meses apenas 29 partidas oficiais. Na média, isso significa praticamente um jogo a cada duas semanas.

Como recebe um salário anual de 36 milhões de euros (R$ 226,5 milhões) no PSG e participou de apenas 27 partidas pelo clube (foram dois compromissos pela seleção) ao longo de 2020, isso significa que o camisa 10 recebeu da equipe parisiense algo em todo de R$ 8,4 milhões por jogo.

Mas não dá para dizer que esse dinheiro foi mal investido. Mesmo com tantos problemas, Neymar conquistou três títulos em 2020 (Francês, Copa da França e Copa da Liga) e, mais importante, levou seu clube pela primeira vez a uma final de Champions. Além disso, teve média 0,76 gol por partida e de mais de uma assistência a cada duas vezes que foi a campo (0,52 por jogo).

O ano de 2020 foi também aquele em que Neymar voltou a aparecer entre os candidatos do prêmio de melhor jogador do mundo. O atacante chegou a viver a expectativa de aparecer entre os três finalistas da eleição da Fifa, mas terminou na nona posição e reclamou nas redes sociais.

Devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida durante a derrota por 1 a 0 do PSG contra o Lyon, no dia 13, pelo Campeonato Francês, Neymar precisou encerrar seu ano prematuramente.

