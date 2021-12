Neymar garante estar melhor da anemia

Diagnosticado com um quadro de anemia na última semana, que o fez emagrecer sete quilos, o atacante Neymar está se recuperando rapidamente no Barcelona. Pelo menos foi o que ele próprio garantiu nesta terça-feira, durante evento de um patrocinador em Bangcoc, na Tailândia. O brasileiro afirmou que está "melhor" e pronto para seguir com os treinamentos.

"Estou melhor. Os médicos estão me tratando, mas já me encontro bem. Estou pronto para treinar", disse o jogador, que foi diagnosticado com anemia quando o Barcelona ainda estava em Israel. O quadro foi considerado normal, já que ele realizou uma cirurgia para retirada das amígdalas no começo de julho.

Neymar vive o início de sua trajetória no clube catalão e se mostra empolgado e ansioso com o futuro. Até o momento, ele participou de dois amistosos com os novos companheiros - 15 minutos contra o Lechia Gdansk e todo o segundo tempo contra o Santos -, mas ainda não mostrou porquê os dirigentes investiram milhões para contratá-lo.

Isso porque Neymar ainda vive fase de adaptação no Barcelona. Por isso, não esconde o desejo de se ambientar logo para ajudar a equipe a repetir as últimas temporadas vitoriosas no futebol europeu. "Tenho as melhores expectativas. Quero fazer tudo certo e me adaptar rápido. Espero que seja uma temporada especial e conseguir títulos", comentou.

