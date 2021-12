Astro da Seleção Brasileira e do Barcelona, Neymar foi mais um jogador a ganhar uma estátua de cera, em tamanho real, no famoso museu Madame Tussauds, que tem várias sedes pelo mundo.

O craque conheceu a obra no CT Ciutat Esportiva, do Barcelona, nesta terça-feira, 24. Impressionado com a semelhança, o jogador examinou a réplica cada detalhe: as tatuagens, cílios, dentes...O clube divulgou fotos do brasileiro.

"Eu vejo o meu gêmeo. É uma honra ter um momento tão importante na minha vida capturado em forma de cera, com a incrível equipe do Madame Tussauds. Eu realmente quero que meus fãs de todo o mundo possam conhecer o meu gêmeo de cera em Orlando", relatou o atacante.

Confira a reação do jogador

Da Redação Neymar ganha estátua de cera e diz: "é meu gêmeo"

A estátua será exposta de forma permanente no museu de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.

adblock ativo