Neymar freta avião para modelos participarem de festa em Mangaratiba

A festa de Réveillon do atacante Neymar Jr. continua sendo alvo de comentários. A confraternização de cinco dias, iniciada no último sábado, 26, numa mansão alugada pelo jogador, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, deve acontecer até o dia 31.

Além dos famosos 'parças' do atleta, o evento também terá shows de bandas, como o grupo de pagode "Vou pro Sereno", que confirmou participação na festa, e modelos brasileiras, como Camila Remedy e Fernanda Brum. Capa da revista 'Sexy', a dupla chegou ao local nesta segunda-feira, em um avião fretado pelo jogador direto de Barcelona.

Na casa de mais de 10 mil metros quadrados, as brasileiras terão a companhia das também modelos Kiki Passo, Michelle Nevius e Jéssica Barlett, que embarcaram diretamente de Miami, Estados Unidos, a convite do atacante do PSG e da Seleção Brasileira, segundo o Extra.

Por meio de nota, nesta segunda-feira, 28, a prefeitura da cidade declarou que Neymar não tem autorização para realizar o evento no local.

