Neymar fica em 5º na disputa pela Bola de Ouro

Após confirmar a Bola de Ouro para Cristiano Ronaldo, a revista France Football divulgou na noite desta segunda-feira, 12, a posição dos demais jogadores em sua lista de melhores do ano. E, superado pelo português, o argentino Lionel Messi teve que se contentar com a segunda colocação. O brasileiro Neymar, único na lista de 30 candidatos ao prêmio, ficou em quinto lugar, atrás também de Antoine Griezmann e Luis Suárez.

Messi, que defendia a conquista da Bola de Ouro de 2015, recebeu menos da metade dos pontos de Cristiano Ronaldo no resultado final, definido em votação decidida somente por um grupo de jornalistas escolhidos pela própria revista, sem a participação de técnicos e capitães das seleções nacionais, como acontecia quando havia parceria entre a France Football e a Fifa.

Messi obteve 316 pontos, contra 745 do português, embalado por dois títulos europeus conquistados em 2016. Ele liderou o Real Madrid na busca pelo 11º troféu da Liga dos Campeões no fim de maio. E, menos de dois meses depois, guiou a seleção portuguesa na conquista da Eurocopa, na França. Por tudo isso, era o grande favorito ao prêmio de melhor do mundo em 2016.

Em terceiro lugar, ficou o francês Antoine Griezmann, com 198 pontos. O jogador do Atlético de Madrid é finalista do prêmio da Fifa justamente ao lado de Cristiano Ronaldo e Messi, em premiação a ser realizada no dia 9 de janeiro, em Zurique. Esta é a primeira vez desde 2010 que a Fifa e a France Football fazem eleições distintas. Nos últimos seis anos eles unificaram a premiação.

Curiosamente, Griezmann foi superado por Cristiano Ronaldo nas duas decisões europeias do ano. Pelo Atlético de Madrid, ficou com o vice da Liga dos Campeões. Na Euro, jogando em casa, defendeu a França na final vencida por Portugal. Como aconteceu na última premiação do Bola de Ouro, ainda com a chancela da Fifa, os três melhores atuam no futebol espanhol.

Também jogando na Espanha, pelo Barcelona, Luis Suárez ficou na quarta colocação na eleição, enquanto Neymar obteve o 5º posto, com 68 pontos. Na premiação da Fifa, o brasileiro não conseguiu chegar à final, como aconteceu em 2015. Acabou sendo superado por Griezmann.

A France Football anunciou os melhores do mundo em ordem decrescente ao longo da tarde desta segunda. Dos 30 candidatos ao prêmio, a publicação definiu seus 17 melhores, decididos por votação dos jornalistas. Houve três empates, entre Buffon e Pepe, que dividiram a 9ª posição; entre Pogba e Vidal, no 14º posto; e entre Kroos, Modric e Payet, na 17ª colocação.

Na divisão por clubes, o Real Madrid se destacou, com cinco jogadores nesta lista. O Barcelona emplacou três na relação, justamente seus três principais homens de ataque.

Fora da ordem que definiu os melhores do ano, mas completando a lista dos 30 ficaram: Agüero, De Bruyne, Dybala, Godín, Higuaín, Iniesta, Koke, Lloris, Müller, Neuer e Sérgio Ramos.

Confira a lista completa dos melhores do ano, segundo a France Football:

1º - Cristiano Ronaldo (Real Madrid/seleção de Portugal), 745 pontos

2º - Lionel Messi (Barcelona/Argentina), 316

3º - Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/França), 198

4º - Luis Suárez (Barcelona/Uruguai), 91

5º - Neymar (Barcelona/Brasil), 68

6º - Gareth Bale (Real Madrid/País de Gales), 60

7º - Riyad Mahrez (Leicester/Argélia), 20

8º - Jamie Vardy (Leicester/Inglaterra), 11

9º - Gianluigi Buffon (Juventus/Itália) e Pepe (Real Madrid/Portugal), 8

11º - Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/Gabão), 7

12º - Rui Patrício (Sporting/Portugal), 6

13º - Zlatan Ibrahimovic (Manchester United/Suécia), 5

14º - Paul Pogba (Manchester United/França) e Arturo Vidal (Bayern de Munique/Chile), 4

16º - Robert Lewandowski (Bayern de Munique/Polônia), 3

17º - Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha), Luka Modric (Real Madrid/Croácia) e Dimitri Payet (West Ham/França), 1

