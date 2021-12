Neymar fica careca em ação de combate ao câncer infantil

O atacante Neymar apareceu careca nesta sexta-feira, 22. Em seu perfil no Instagram, o craque da Seleção Brasielira e do Barcelona postou uma imagem para dar apoio à campanha em prol das crianças do câncer, promovida pelo Graac (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer).

Na foto, Neymar divulgou uma imagem de sua versão em desenho sem cabelo. Além do jogador, vários personagens infantis, como a Turma da Mônica, Garfield e Galinha Pintadinha, foram modificados para participar da ação.

"Olha eu carequinha! Para lembrar que criança com câncer tem que curtir a infância como qualquer criança. Tô com o GRAACC", escreveu.

