Neymar faz treino à parte um dia após marcar pelo Barça

Um dia depois de marcar um dos gols do Barcelona na derrota por 3 a 2 para o Paris Saint-Germain, na França, pela Liga dos Campeões, Neymar realizou um treinamento específico, separado do restante do elenco da equipe espanhola, nesta quarta, na primeira atividade do time visando a partida deste sábado, contra o Rayo Vallecano, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o Barça não revelou o motivo de o atacante ter ficado fora do treinamento com os outros atletas do time catalão, mas, ao que tudo indica, ele foi apenas poupado. Além de Neymar, o lateral Douglas, que não viajou a Paris por lesão, foi outro que realizou atividade específica de recuperação nesta quarta.

A principal novidade do treinamento desta quarta-feira no Barça foi a presença do goleiro Jordi Masip, que ficou quatro semanas afastado por causa de uma fratura no quinto dedo da mão direita. Recuperado, ele ganhou alta médica do clube e está novamente à disposição do técnico Luis Enrique.

O meio-campista Rafinha Alcântara, por sua vez, trabalhou no mesmo ritmo de seus companheiros nesta quarta após se recuperar de um problema físico. O atleta, porém, ainda não recebeu alta médica para poder voltar a atuar pela equipe catalã.

