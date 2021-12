Neymar faz tratamento e é dúvida no Barça para quarta

O atacante Neymar iniciou, nesta segunda-feira, tratamento contra a lesão sofrida no último domingo, durante a vitória por 5 a 0 sobre o Levante, em Valência, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. O Barcelona comunicou que o brasileiro realizou trabalhos de fisioterapia e que a evolução da lesão "vai determinar quando ele pode retornar aos treinamentos".

Neymar machucou o tornozelo esquerdo e teve que ser substituído no início do segundo tempo da partida do último domingo. Ele também ficou de fora do treinamento desta segunda-feira. E dependerá do tempo gasto na recuperação a sua presença no duelo com o Málaga, nesta quarta-feira, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

A situação de Neymar é bem parecida com a de Ivan Rakitic, que também iniciou os trabalhos de fisioterapia nesta segunda-feira em razão de uma contusão no pé esquerdo. Curiosamente, Neymar e Rakitic marcaram os dois primeiros do jogo contra o Levante.

O Barcelona é o único time que venceu suas quatro primeiras partidas do Campeonato Espanhol na atual temporada e lidera a classificação com 12 pontos, dois a mais do que o Sevilla.

Após o jogo contra o Málaga nesta quarta-feira, o Barcelona receberá o Granada no Camp Nou, no próximo sábado, antes de enfrentar o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões da Europa, no dia 30 de setembro, fora de casa.

