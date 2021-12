Neymar faz exames médicos e festeja 1º treino no Barça

Apresentado anteriormente com pompa como maior reforço do Barcelona para a próxima temporada do futebol europeu, Neymar iniciou nesta segunda-feira as suas atividades como novo jogador do clube. Depois de ter curtido um período de férias, ele começa a treinar apenas nesta semana pelo time pelo fato de que defendeu o Brasil na Copa das Confederações, fato que impossibilitou a sua participação na fase inicial da pré-temporada da equipe espanhola.

Além de Neymar, o seu compatriota Daniel Alves e outros oito jogadores do Barça (Valdés, Jordi Alba, Piqué, Sergio Busquets, Cesc Fàbregas, Iniesta, Xavi e Pedro) que também jogaram a Copa das Confederações retornaram nesta segunda-feira das férias.

O primeiro dia de trabalho de Neymar pelo Barcelona com seus novos companheiros foi iniciado com a realização de exames médicos e a sua primeira atividade com bola no campo deve ocorrer ainda na tarde desta segunda. Antes disso, porém, o jogador já festejou o início de sua trajetória pelo clube. Ele usou sua conta no Instagram para postar uma foto dele próprio ao lado de Messi e ilustrou a imagem com a seguinte legenda: "Meu sonho virou realidade. Obrigado, Senhor!".

Na foto em questão, Neymar e Messi tiveram o primeiro contato em campo com o técnico argentino Gerardo Martino, recém-contratado pelo clube, que reuniu toda a equipe para uma conversa no gramado antes de dirigir suas atividades iniciais no time.

O primeiro treino sob o comando de Martino, realizado pela manhã, contou com a presença dos jogadores que participaram do amistoso no qual o Barcelona goleou o Valerenga, da Noruega, por 7 a 0, no último sábado, em Oslo. Já o treinamento desta tarde de segunda, quase início de noite no horário espanhol, deve contar com a presença de todos os jogadores do elenco principal.

