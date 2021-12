Neymar está entre os 3 finalistas da Bola de Ouro

O atacante Neymar é um dos três finalistas do prêmio Bola de Ouro, concedido pela Fifa ao melhor jogador do ano. É a primeira indicação do brasileiro de 23 anos na maior premiação individual do futebol.

Como concorrentes, Neymar terá o parceiro de Barcelona, Lionel Messi, e o português Real Madrid, Cristiano Ronaldo. O anúncio dos três melhores jogadores de 2015 ocorreu na manhã segunda-feira, 30.

A Bola de Ouro será entregue ao vencedor no dia 11 de janeiro, na Suíça. A escolha do melhor atleta do ano é feita com base em votação reunindo técnicos e jogadores de seleções e jornalistas.

Cristiano Ronaldo e Messi já eram figuras esperadas para a final. O argentino ganhou quatro vezes o prêmio, contra três do português. Neymar, no entanto, disputava a terceira vaga com o uruguaio Luiz Suárez.

Temporada brilhante

A indicação de Neymar coroa uma efetiva temporada. Ele conquistou quatro títulos pelo Barcelona: Liga dos Campeões (onde terminou como artilheiro), Campeonato Espanhol, Copa do Rey e Supercopa da Uefa (nesta última, ele ficou de fora se recuperando de caxumba).

Nos últimos meses Neymar passou por sua maior prova desde que desembarcou na Catalunha: substituir o astro Lionel Messi. Enquanto o argentino desfalcava o time, recuperando-se de lesão, Neymar contribuiu para manter o alto rendimento do Barça, formando dupla com Luiz Suarez. O camisa 11 é o artilheiro da competição.

Já na Seleção Brasileira, Neymar não apresentou o mesmo volume de jogo de anos anteriores. No maior desafio da equipe, ele falhou: a Copa América. Ele foi expulso na primeira fase contra a Colômbia, levou gancho da Conmebol e deixou a competição.

Nas eliminatórias da Copa, o jogador disputou uma das três partidas, tendo apenas rendimento regular - sendo ofuscado pelas ótimas atuações de Douglas Costas e Willian. Na atual temporada, o ex-santista tem 45 gols. Quatro foram marcados pela seleção.

Fazia tempo

A última vez que um brasileiro figurou entre os finalistas da eleição do melhor do mundo foi com Kaká, em 2007. Na ocasião, o meio faturou o prêmio. O Bola de Ouro foi criado em 1956 pela revista francesa France Football.

Em 1991, a Fifa uniu a premiação. Cinco brasileiros ganharam o troféu de melhor do mundo: Romário (1994), Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2004 e 2005), além de Kaká (2007).

