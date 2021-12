Neymar enviou avião para buscar novo affair, diz jornal

O craque do Barcelona, Neymar, parece já ter superado o fim do romance com Bruna Marquezine. Segundo o jornal sérvio Kurir, o atacante mandou um jato particular para buscar a modelo montenegrina Soraja Vucelic e levá-la até Barcelona.

Ainda de acordo com a publicação, os dois teriam se conhecido em Ibiza, na Espanha, no período de férias do jogador, após a Copa do Mundo no Brasil, e continuam se comunicando frequentemente por meio do Skype.

A modelo, que é conhecida na Sérvia por ter participado do Big Brother local e posar nua em revistas masculinas, passou a ser tratada pela imprensa europeia como novo affair de Neymar.

