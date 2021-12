Neymar é vítima de racismo no jogo do Barcelona

O jogador de futebol Neymar Jr. foi vítima de racismo no jogo entre Barcelona e Espanyol, neste sábado, 2, segundo o ex-dirigente do Barcelona Toni Freixa. Em post no Twitter, o ex-dirigente escreveu em catalão: "Espero que os gritos racistas a Neymar sejam registrados na ata da arbitragem". Apesar do pedido do ex-dirigente, o árbitro José González não registrou o ocorrido.

O jogo do Campeonato Espanhol é um clássico catalão e terminou em empate, 0 a 0. Antes da boal rolar, parte da torcida entoou cânticos racistas contra o brasileiro, que não reagiu às ofensas.

Esta não é a primeira vez que o jogador Neymar sofre com racismo. Em março de 2014, a torcida do Espanyol jogou uma banana no gramado em direção ao Barcelona.

Em 2014, Neymar Jr. e Daniel Alves foram vítimas de racismo na final da Copa do Rei, entre Barcelona e Real Madrid. O caso fez com o que o pai do jogador, Neymar da Silva Santos procurasse a agência Loducca, que lançou a polêmica campanha #somostodosmacacos.

Outro caso de racismo no futebol foi o sofrido pelo goleiro Aranha, então do Santos, clube que deixou em 2015. O jogador foi chamado de macaco durante partida. Aranha recebeu manifestações de apoio de todo o Brasil, e a repercussão do caso levou ao indiciamento dos torcedores que o insultaram.

