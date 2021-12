Neymar é suspenso e pode desfalcar o Paris Saint-Germain em até duas partidas

Expulso no empate por 2 a 2 com o Olympique de Marselha, no último domingo, em Marselha, pelo Campeonato Francês, Neymar foi suspenso nesta quinta-feira por uma partida e desfalcará o Paris Saint-Germain contra o Nice, nesta sexta, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela 11.ª rodada.

Em julgamento realizado pela Comissão de Disciplina da Liga de Futebol Profissional francesa, contudo, o atacante brasileiro ainda recebeu uma segunda partida de suspensão. Mas esta só será aplicada caso Neymar cometa uma nova indisciplina nos próximos 10 jogos.

A advertência vale para o Campeonato Francês, a Copa da França e a Copa da Liga Francesa. Assim, se Neymar receber um cartão amarelo em qualquer uma destas competições nas próximas 10 partidas, estará automaticamente suspenso.

No empate com o Olympique em Marselha, Neymar recebeu dois cartões amarelos em apenas dois minutos, já no fim da partida. No segundo, ele peitou o seu marcador, Lucas Ocampos, após ser derrubado por trás pelo adversário. Acabou, assim, sendo expulso. Seu provável substituto nesta sexta-feira será o argentino Angel Di María.

O Paris Saint-Germain lidera o Campeonato Francês com 26 pontos, quatro na frente do atual campeão Monaco, e tenta manter a sua invencibilidade na competição sem o brasileiro, que soma até agora sete gols na competição.

