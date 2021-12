Nem a goleada do Barcelone diante do Leganés por 5 a 1, neste sábado, 17, foi suficiente para deixar os jogadores Neymar e Rafinha Alcântara mais calmos. A dupla teve uma áspera discussão no gramado.

O problema começou depois que o meia puxou a camisa do atacante para alinhar a barreira. Neymar não gostou da atitude: "Me solta, caralho, porra".

Ele continuou reclamando com o parceiro e chega a dar um tapa na mão de Rafinha e volta a xingá-lo.

Rafinha levou na esportiva e lembrou para o atacante: "Somos irmãos". Após a partida, ele brincou com a situação.

"Já não somos mais amigos, o odeio, não vou mais falar com ele", disse o brasileiro, em tom irônico. "Foi uma partida quente. O que houve foi uma briga de irmãos".

Da Redação Neymar e Rafinha discutem durante jogo do Barcelona

