Neymar e pai são condenados a pagar R$ 460 mil à Receita

O jogador Neymar da Silva Santos Júnior e seu pai Neymar da Silva Santos foram condenados a pagar, juntos, R$ 460 mil à Receita Federal. O valor se refere a uma dívida no pagamento de imposto de renda de dois anos (2007 e 2008) quando o atleta jogava no Santos. A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso.

Neymar e o pai já depositaram o dinheiro em uma conta extrajudicial em 2012, quando foram autuados pela Receita em dois processos. Mas em 2014, eles entraram com uma ação tentando anular a cobrança e recuperar o dinheiro. Contudo, o juiz Bruno Cezar da Cunha Teixeira, da 4ª Vara da Justiça Federal em São Paulo, negou o pedido.

A Justiça avalia que Neymar pagou um valor abaixo do que deveria de impostos. Os jogadores costumam abrir empresas para diminuir a dedução fiscal. Com isso, as empresas pagam impostos pelos "direitos de imagem" do atleta. A medida vale a pena para os jogadores com alta remuneração, já que o valor de tributação se tudo fosse pago como salário em carteira assinada seria maior. Mas a Receita tem apertado o cerco para coibir essa estratégia.

