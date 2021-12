Neymar é o único brasileiro entre os 30 finalistas da Bola de Ouro de revista

A France Football divulgou nesta segunda-feira, 24, a lista dos 30 finalistas da Bola de Ouro, premiação que ela volta a organizar independe da Fifa, e só um brasileiro está entre eles. Trata-se de Neymar, um dos quatro jogadores do Barcelona entre os apontados pela revista francesa.

Do Real Madrid, atual campeão europeu, são seis, incluindo o zagueiro Pepe, que nasceu no Brasil, mas que defende a seleção de Portugal, por sua vez campeã da Eurocopa. Cristiano Ronaldo, que venceu a as duas competições mais importantes do ano, é o grande favorito a ficar com o prêmio pela quarta vez.

Ele ganhou em 2008 (pela France Football), 2013 e 2014 (em parceria da revista com a Fifa). Seu grande concorrente, como de praxe, deverá ser Lionel Messi, dono de cinco Bolas de Ouro (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015). Entre 2010 e 2015 a premiação foi unificada e, a partir de agora, será dada de forma separada. Na eleição da France Football votam jornalistas, enquanto que na da Fifa os votos são de técnicos e capitães das seleções.

Se o Brasil teve só um indicado, a Argentina teve quatro, todos atacantes: Messi, Agüero, Higuaín e Dybala. A Espanha teve indicados Koke, Iniesta e Sergio Ramos, enquanto que Buffon é o único italiano.

Chama atenção o grande número de franceses - quatro, incluindo o goleiro Lloris, do Tottenham, e o meia Payet, do West Ham - e também de goleiros. Desta posição, estão o alemão Neuer, o francês Lloris, o italiano Buffon e o português Rui Patrício.

Como de costume, todos os jogadores atuam no futebol europeu, sendo que 28 deles jogam na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha ou na Juventus. A exceção é Rui Patrício, do Sporting, destaque na Eurocopa. Dos 30 indicados, 24 são de Real, Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Manchester City ou Manchester United.

CONFIRA OS INDICADOS:

Sergio Agüero (Manchester City - Argentina)

Pierre-Emerick Aubemayang (Borussia Dortmund - Gabão)

Gareth Bale (Real Madrid - País de Gales)

Gianluigi Buffon (Juventus - Itália)

Kevin de Bruyne (Manchester City - Bélgica)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid - Portugal)

Paulo Dybala (Juventus - Argentina)

Diego Godín, (Atlético de Madri - Uruguai)

Antoine Griezmann (Atlético de Madri - França)

Gonzalo Higuaín (Juventus - Argentina)

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United - Suécia)

Andrés Iniesta (Barcelona - Espanha)

Koke (Atlético de Madri - Espanha)

Toni Kroos (Real Madrid - Alemanha)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique - Polônia)

Hugo Lloris (Tottenham - França)

Riyad Mahrez (Leicester City - Argélia)

Lionel Messi (Barcelona - Argentina)

Luka Modric (Real Madrid - Croácia)

Thomas Müller (Bayern de Munique - Alemanha)

Manuel Neuer (Bayern de Munique - Alemanha)

Paul Pogba (Manchester United - França)

Pepe (Real Madrid - Portugal)

Dimitri Payet (West Ham - França)

Neymar (Barcelona - Brasil)

Rui Patrício (Sporting - Portugal)

Sergio Ramos (Real Madrid - Espanha)

Luis Suárez (Barcelona - Uruguai)

Jamie Vardy (Leicester City - Inglaterra)

Arturo Vidal (Bayern de Munique - Chile)

