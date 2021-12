O jogador Neymar é o sexto jogador mais rico do mundo, de acordo com ranking do site "Goal.com". Com a fortuna calculada de R$ 260,3 milhões, o brasileiro entrou para lista depois de fechar contrato com o Barcelona. O ex-santista está atrás de Kaká, do Milan, que esse ano caiu da quarta para a quinta posição, com os cofres recheados com R$ 266,8 milhões.

Ronaldinho, do Atlético Mineiro, é o único jogador que atua no futebol brasileiro no ranking. Ele ocupa a sétima posição com fortuna estimada em R$ 253,7 milhões. No ano passado, o gaúcho estava no quinto lugar da lista, que é liderada por Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, que tem R$ 481,5 milhões em suas contas bancárias. Já Messi, do Barcelo, aparece em segundo com R$ 475 milhões.

