Neymar e mais 11 jogadores se apresentam à seleção brasileira em Natal

A seleção brasileira está quase completa em Natal (RN) para o jogo desta quinta-feira contra a Bolívia, na Arena das Dunas, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Por volta das 16h20 desta segunda-feira, 3, o atacante Neymar e mais 11 jogadores que atuam na Europa chegaram à capital potiguar e se apresentaram ao técnico Tite no hotel. Dos 24 convocados, faltam apenas as chegadas de Daniel Alves, Taison e Gabriel Jesus.

O grupo de 12 jogadores veio de um voo fretado pela CBF de Madri até Natal. Todos pousaram no aeroporto em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Natal, e entraram em ônibus que os levou diretamente ao hotel. No caminho, o veículo foi escoltado por policiais militares e membros da polícia federal. Os jogadores tiveram pouco contato com a torcida e foram rapidamente para os quartos.

O primeiro a descer foi o zagueiro Miranda, porém o mais festejado pelos poucos torcedores foi Neymar. Com óculos escuros, o atacante acenou rapidamente para os fãs e assim como os demais, não posou para fotos. O esquema de segurança da CBF e do hotel permitiu que somente jornalistas e hóspedes pudessem ficar na entrada para ver de perto a chegada do grupo. Os demais torcedores tiveram de ficar do lado de fora e pouco conseguiram ver os atletas.

Todos demonstravam bastante cansaço pela longa viagem e por terem participado no fim de semana dos campeonatos locais. Do grupo da seleção que atua na Europa, o lateral Daniel Alves, da Juventus, e o atacante Taison, do Shakhtar Donetsk, se apresentam nesta terça à noite, horas depois do primeiro treino em Natal, marcado para as 18h desta terça na Arena das Dunas, com a presença de 10 mil torcedores.

O atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras, joga nesta segunda no Recife, contra o Santa Cruz, pelo Brasileiro, e só depois viaja a Natal para se apresentar ao grupo de 24 jogadores convocados pelo técnico Tite.

