Neymar é empurrado por Xavi e dá voadora em Adriano em festa

Durante as comemorações pelo título da Liga dos Campeões - após vencer a Juventus por 3 x 1 -, os jogadores do Barcelona passaram por momentos de exaltação, alguns deles de forma descontrolada [veja vídeos abaixo].

Em um vídeo publicado pela Sky Sports, o jogador Xavi parece estar um pouco alterado, quando os colegas tentam tirá-lo da parte superior do ônibus. Quando Neymar puxa os joelhos deles para baixo, recebe um empurrão como resposta.

Os jogadores não comentaram o ocorrido, que pode ter sido causado pelo consumo de álcool durante a festa.

Em outro momento, Neymar é o protagonista da cena. Bastante exaltado com a conquista, o craque brasileiro dá uma voadora no amigo Adriano, que cai no chão.

Mas tudo parece ter sido uma brincadeira, já que Adriano ri em seguida.

Xavi dá empurrão em Neymar durante festa do Barça

Neymar exagera na festa e dá voadora em Adriano

