Neymar é eleito o melhor jogador da primeira rodada da Copa América

A Seleção Brasileira pode não ter encantado na vitória por 2 a 1 sobre o Peru, na estreia da Copa América, mas a atuação de Neymar definitivamente convenceu a torcida e os organizadores da competição. Nesta segunda-feira, o site oficial do torneio escalou o atacante na equipe ideal da primeira rodada e o elegeu o melhor jogador deste início de disputa.

Ao listá-lo entre os escolhidos para a seleção ideal, o site do torneio explicou: "Neymar. Não há dúvidas, o melhor jogador da primeira rodada da Copa América 2015". O atacante brasileiro foi o grande nome da vitória sobre o Peru, tendo marcado o primeiro e dado a assistência para Douglas Costa fazer o segundo gol, já no fim do segundo tempo.

Se não foi brilhante, a seleção brasileira ainda embalou um outro jogador nesta seleção da primeira rodada. O meia Willian também garantiu vaga na equipe. "Willian. O brasileiro foi vital na vitória diante do Peru", explicou o site da competição.

Mas quem teve mais representantes na equipe foi o dono da casa. A seleção chilena, que venceu na estreia o Equador por 2 a 0, foi representada por quatro jogadores, sendo a maioria deles no sistema defensivo. O goleiro Cláudio Bravo, o lateral-direito Mauricio Isla, o zagueiro Gary Medel e o meia Arturo Vidal foram eleitos.

Ainda na defesa, dois representantes de times que não tomaram gols na primeira rodada. Aldrete, do México, que empatou em 0 a 0 com a Bolívia, e Godín, do Uruguai, que bateu a Jamaica por 1 a 0, foram escalados.

A Seleção ainda foi completada com dois argentinos e dois venezuelanos. No meio de campo, Di María ganhou uma vaga mesmo passando em branco na estreia. No ataque, Messi, autor de um dos gols no empate por 2 a 2 com o Paraguai, tem como companhia, além de Neymar, Salomón Rondón, que marcou o gol da vitória da Venezuela sobre a Colômbia por 1 a 0. O técnico do país, Noel Sanvicente, foi escolhido o treinador desta equipe ideal.

